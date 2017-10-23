Seçim kararı alınmalı
Divan Başkanı Sürmen: ‘Git’ dalgası dediğimiz bu dalganın önünde hiç kimse duramaz
Trabzo nspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yönetimin acil olarak seçimli kongre kararı alması gerektiğini söyledi. Sürmen, bordo-mavili kulüpte yaşanan istifalar ve yönetim kurulunun bundan sonraki süreciyle ilgili olarak, "Ben seçimle kongre yapılması gerektiğini aylardır kendilerine söylüyordum. Çünkü kulübün tıkandığını Divan Başkanı olarak görüyordum. Trabzonspor'un şu anda sahadaki futbol sonuçlarının nedeni mali nedenlerdir. Trabzonspor'u aşırı borçlandırmak bu kulübe verilen en büyük zarardır" ifadesini kullandı. Sürm en şöyle devam etti: "Tabanın beklentisinin önünde hiçbir şey duramaz. 'Git' dalgası dediğimiz bu dalganın önünde hiç kimse duramaz. Burada yönetime düşen acilen seçimli kongre kararı almaktır. Sayın başkan da kongre kararı alacaktır. Trabzonspor'u daha zor durumlara sokmamalı."
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
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