Kulübü seven kişiler görev yapmalı
Trabzonspor'un efsane oyuncularından Hüseyin Tok, kulübü seven kişilerin göreve gelmesi gerektiğini söyledi. Tok, "Trabzon'u benimseyen, seven kişilerin Trabzonspor'da görev alması gerekiyor. Burayı yaşaması gerek. Bu açıdan çok kritik bir noktada Trabzonspor. Öz güvenini kaybetmiş. Tarihin en pahalı takımı ama futbolcular her alanda dibe vurmuş ve bunu toparlamak oldukça zor" diye konuştu.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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