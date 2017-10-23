Kucka takıma döndü
FIRTINA, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı TFF 3. Lig temsilcisi Çorum Bld. maçının hazırlıklarına başladı. Rıza Çalımbay idaresinde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcuların katılırken, sakatlığını atlatan Kucka da takımla çalışmaya başladı. İdmanı takip eden Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Çalımbay ile bir süre görüştü.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
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:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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