 Kucka takıma döndü – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Kucka takıma döndü

    Kucka takıma döndü
    FIRTINA, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı TFF 3. Lig temsilcisi Çorum Bld. maçının hazırlıklarına başladı. Rıza Çalımbay idaresinde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcuların katılırken, sakatlığını atlatan Kucka da takımla çalışmaya başladı. İdmanı takip eden Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Çalımbay ile bir süre görüştü.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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