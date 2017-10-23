Kongre baskısı

Bordo-mavili camianın ileri gelenleri, “Bu işin düzelmesi için ‘kongreye gidin’ fikrinde... Tarihinin en kötü dönemini yaşayan yönetim ‘yola devam’ dese de yeni gelişmeler olabilir.

Yeni sezona şampiyonluk umutlarıyla başlayan ve önemli transferlere imza atan Trabzonspor'da hesaplar tutmadı. 6 Aralık 2015'te göreve gelen Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu çalkantılı bir döneme imza attı. Yaklaşık iki yıla yakın görevde bulunan Usta'nın yönetiminden bugüne kadar 11 yönetici çeşitli dönemlerde istifalarını vererek kulüpteki görevlerinden ayrıldı. Son 6 istifayla birlikte Trabzonspor'dan ayrılan yönetici sayısı 11'e yükseldi. Bu süreçte 29 Temmuz 2016'da Suat Şen, 3 Ağustos 2016'da Zeki Öztürk, 29 Aralık 2016'da Prof. Dr. Asım Ören ve 14 Temmuz 2017'de Orhan İlarslan görevlerinden istifa eden isimler olmuştu.



SADECE 11 YÖNETİCİ KALDI

Bu isimlerin yerine ise yedek listede yer alan bazı yöneticiler asil listeye dahil edilmişti. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın gelmesinden sonra 18 Ekim 2017'de Emre Aksoy ve Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olunmasının hemen sonrasında ise Başkan Yardımcıları Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Stadyum ve Tesisler Koordinatörü Özer Bayraktar, Organizasyonel Gelişme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü Yiğit Oğuz Duman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nevzat Aydın ile Tuncay Bekiroğlu istifa eden diğer isimler oldu. Yaşanan bu ayrılıkların ardından Başkan Muharrem Usta'nın yanında 10 yönetici kaldı. Trabzon ağırlıklı listede Ahmet Çubukçu, Gençağa Meriç, Coşkun Bülbül, Prof. Dr. İsmail Yüksek, Ali Rıza Egemen, Gökhan Saral, Okan Alemdaroğlu, Adem Beder, Fatih Vardaroğlu, Erhan Çimşir yer aldı.



SEÇİM İÇİN SAYI 7'YE İNMELİ

Kongre kararı alınması için yönetim kurulu sayısının 7 olması gerekiyor. Trabzonspor'da yönetimin istemi dışında kongrenin olabilmesi için yönetim kurulu üye sayısının 7'ye düşmesi gerekiyor. İstifaların ardından ise mevcut yönetim kurulu sayısı Başkan Muharrem Usta ile birlikte 11 olurken, bu şartlarda kongre kararı Trabzonspor yönetim kurulunun karar vermesiyle gerçekleşebilir. Ancak camianın önde gelenleri, taraftarlar Başkan Usta'ya "Acilen kongreye git" çağrısı yapıyor. Usta'nın ne karar vereceği merak ediliyor.



İSTİFA TEZAHÜRATLARIYLA KARŞILANDI

Trabzonspor taraftarları, Malatyaspor deplasmanından dönüşte gece geç saatlerde Trabzon Havalimanı'nda takımı protestoyla karşıladı. Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, futbolculara da, "Sizinle rezil oluyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Birçok futbolcu bu durumu şaşkınlıkla karşılarken, geniş güvenlik önlemleri nedeniyle taraftarlar protestolarını yaptıktan sonra dağıldı.