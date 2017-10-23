İmdat çığlığı
YEREL basın, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan mağlubiyete tepki gösterdi ve "Trabzonspor sizinle rezil oluyor, yazıklar olsun" yorumunda bulundu.
Günebakış "Yönetim darmadağın… Çalımbay çaresiz… Futbolcular ruhsuz... Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Taka "Fırtına'nın ortasında dalgaların insafına terk edilmiş metruk bir tekne misali çaresizliğin girdabına sürükleniyoruz!", Kuzey Ekspres "Aynı tas aynı hamam!", Sonnokta "Trabzonspor sizinle rezil oluyor", Karadeniz "Trabzonspor bağıra bağıra elden gidiyor", "İmdaaat yok mu kurtaran?" başlıklarını attı.
Günebakış "Yönetim darmadağın… Çalımbay çaresiz… Futbolcular ruhsuz... Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Taka "Fırtına'nın ortasında dalgaların insafına terk edilmiş metruk bir tekne misali çaresizliğin girdabına sürükleniyoruz!", Kuzey Ekspres "Aynı tas aynı hamam!", Sonnokta "Trabzonspor sizinle rezil oluyor", Karadeniz "Trabzonspor bağıra bağıra elden gidiyor", "İmdaaat yok mu kurtaran?" başlıklarını attı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
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