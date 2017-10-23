 İmdat çığlığı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    İmdat çığlığı

    İmdat çığlığı
    YEREL basın, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan mağlubiyete tepki gösterdi ve "Trabzonspor sizinle rezil oluyor, yazıklar olsun" yorumunda bulundu.

    Günebakış "Yönetim darmadağın… Çalımbay çaresiz… Futbolcular ruhsuz... Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Taka "Fırtına'nın ortasında dalgaların insafına terk edilmiş metruk bir tekne misali çaresizliğin girdabına sürükleniyoruz!", Kuzey Ekspres "Aynı tas aynı hamam!", Sonnokta "Trabzonspor sizinle rezil oluyor", Karadeniz "Trabzonspor bağıra bağıra elden gidiyor", "İmdaaat yok mu kurtaran?" başlıklarını attı.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:47
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