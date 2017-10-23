İmdat çığlığı

basın,karşısında alınan mağlubiyetetepki gösterdi ve "yorumunda bulundu.Günebakış "Yönetim darmadağın… Çalımbay çaresiz… Futbolcular ruhsuz... Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Taka "Fırtına'nın ortasında dalgaların insafına terk edilmiş metruk bir tekne misali çaresizliğin girdabına sürükleniyoruz!", Kuzey Ekspres "Aynı tas aynı hamam!", Sonnokta "Trabzonspor sizinle rezil oluyor", Karadeniz "Trabzonspor bağıra bağıra elden gidiyor", "İmdaaat yok mu kurtaran?" başlıklarını attı.