Trabzonspor, 43 yıllık Süper Lig tarihinde ilk 9 haftalar itibariyle en kötü başlangıcını yaptı. İlk olarak 1974-75 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan bordo-mavililer, 2 puanlık sistemin geçerli olduğu söz konusu sezonun ilk 9 haftasında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile 9 puan toplamıştı. 2017-18 sezonunun ilk 9 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemini yaşadı.50'nci yılı olan 2017-18'e büyük umutlarla başlayan ancak ilk 9 hafta itibariyle zirveden uzaklaşan bordo- mavililer, galibiyette 2 puanın uygulandığı 1974-75 ile 1985-86 sezonları arasında dahi 9 puanın altına düşmedi. Trabzonspor, ilk 9 haftalar itibariyle en iyi başlangıcını ise Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 3'üncü sezonu olan 1976-77 sezonunda gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, bu kara tabloyu düzeltmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Forvet Burak "Düzeleceğiz ama nasıl olacak bilmiyorum" diyerek çaresizliğini belirtiliyor.Yunus Emre SEL