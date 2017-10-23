Çöküş!
Bordo-mavililer, bu sezon ilk 9 haftada sadece 9 puan alarak tarihin en kötü başlangıcını gerçekleştirdi
Trabzonspor, 43 yıllık Süper Lig tarihinde ilk 9 haftalar itibariyle en kötü başlangıcını yaptı. İlk olarak 1974-75 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan bordo-mavililer, 2 puanlık sistemin geçerli olduğu söz konusu sezonun ilk 9 haftasında 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi ile 9 puan toplamıştı. 2017-18 sezonunun ilk 9 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemini yaşadı.
2 PUANLIK DÖNEM DAHİL
50'nci yılı olan 2017-18'e büyük umutlarla başlayan ancak ilk 9 hafta itibariyle zirveden uzaklaşan bordo- mavililer, galibiyette 2 puanın uygulandığı 1974-75 ile 1985-86 sezonları arasında dahi 9 puanın altına düşmedi. Trabzonspor, ilk 9 haftalar itibariyle en iyi başlangıcını ise Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 3'üncü sezonu olan 1976-77 sezonunda gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
TAM BİR KARA TABLO
TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, bu kara tabloyu düzeltmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Forvet Burak "Düzeleceğiz ama nasıl olacak bilmiyorum" diyerek çaresizliğini belirtiliyor.
Yunus Emre SEL
2 PUANLIK DÖNEM DAHİL
50'nci yılı olan 2017-18'e büyük umutlarla başlayan ancak ilk 9 hafta itibariyle zirveden uzaklaşan bordo- mavililer, galibiyette 2 puanın uygulandığı 1974-75 ile 1985-86 sezonları arasında dahi 9 puanın altına düşmedi. Trabzonspor, ilk 9 haftalar itibariyle en iyi başlangıcını ise Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 3'üncü sezonu olan 1976-77 sezonunda gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
TAM BİR KARA TABLO
TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, bu kara tabloyu düzeltmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Forvet Burak "Düzeleceğiz ama nasıl olacak bilmiyorum" diyerek çaresizliğini belirtiliyor.
Yunus Emre SEL
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:27
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