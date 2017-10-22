Trabzonsporlu yıldızlar Galatasaray maçında yok
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Öte yandan sarı kart sınırında bulunan sol bek Emmanuel Mas, Malatya maçında gördüğü sarı kartla Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düştü.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:06
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 18
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Fb Volkan sen artık bizimle olma lütfen sen git arkadaşlarımla okey oyna kahvede
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Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 7
Yorum
Adana 61 Bence protestoya iş çözülmez daha daha kaos olur futbolcuların sırtını sivazlayıp moral verelim yönetime de destek çıkalım
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Trabzonspor erken seçime mi gidiyor? Divan başkanı açıkladı
Toplam 2
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ff batırdılar kulübü baktılar yol iyi değil kaçalım hesabı yediğiniz haltların parasını verin gidin hiç olmazzsa
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