Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!
“Arka adaleme bir şey oldu. Bu bölgenin toloresi yok, geri dönüşü uzun”
TRABZONSPORLU Burak Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından kötü performans sergilediklerini dile getirirken, bir de sakatlık itirafında bulundu. 32 yaşındaki forvet, "Arka adalemde sıkıntım oldu. Bu bölgenin toleresi yoktur, bunu herkes bilir. Geri dönüşü 2-3 haftadır" diyerek G.Saray derbisinde oynamasının neredeyse imkansız olduğunu ifade etti. Burak, şöyle devam etti: "Çok üzgünüz. Ne olup bittiğini bir türlü anlamıyoruz. Suçu kimsede aramıyoruz; en büyük suç, hata bizimdir. Nasıl toparlayacağız bilmiyorum ama toparlayacağız."
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:06
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 18
Yorum
Fb Volkan sen artık bizimle olma lütfen sen git arkadaşlarımla okey oyna kahvede
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Trabzonspor'da toplu istifa
Toplam 7
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Adana 61 Bence protestoya iş çözülmez daha daha kaos olur futbolcuların sırtını sivazlayıp moral verelim yönetime de destek çıkalım
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Trabzonspor erken seçime mi gidiyor? Divan başkanı açıkladı
Toplam 2
Yorum
ff batırdılar kulübü baktılar yol iyi değil kaçalım hesabı yediğiniz haltların parasını verin gidin hiç olmazzsa
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