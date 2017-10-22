Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!

TRABZONSPORLU Burak Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından kötü performans sergilediklerini dile getirirken, bir de sakatlık itirafında bulundu. 32 yaşındaki forvet, "Arka adalemde sıkıntım oldu. Bu bölgenin toleresi yoktur, bunu herkes bilir. Geri dönüşü 2-3 haftadır" diyerek G.Saray derbisinde oynamasının neredeyse imkansız olduğunu ifade etti. Burak, şöyle devam etti: "Çok üzgünüz. Ne olup bittiğini bir türlü anlamıyoruz. Suçu kimsede aramıyoruz; en büyük suç, hata bizimdir. Nasıl toparlayacağız bilmiyorum ama toparlayacağız."