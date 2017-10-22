 Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku! – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    'da şoku!

    Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!

    “Arka adaleme bir şey oldu. Bu bölgenin toloresi yok, geri dönüşü uzun”

    TRABZONSPORLU , Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından kötü performans sergilediklerini dile getirirken, bir de sakatlık itirafında bulundu. 32 yaşındaki forvet, "Arka adalemde sıkıntım oldu. Bu bölgenin toleresi yoktur, bunu herkes bilir. Geri dönüşü 2-3 haftadır" diyerek G.Saray derbisinde oynamasının neredeyse imkansız olduğunu ifade etti. Burak, şöyle devam etti: "Çok üzgünüz. Ne olup bittiğini bir türlü anlamıyoruz. Suçu kimsede aramıyoruz; en büyük suç, hata bizimdir. Nasıl toparlayacağız bilmiyorum ama toparlayacağız."

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:06
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