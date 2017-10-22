Trabzonspor, Çorum Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Ekim Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı TFF 3. Lig temsilcisi Çorum Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay idaresinde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcuların katıldığı belirtildi.
Bir süredir sakatlığı bulunan Juraj Kucka'nın takımla ilk antrenmanına çıktığı, Süper Lig'de dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı öğrenildi.
Bu arada, kulüp asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun idmanı takip ettiği ve Çalımbay ile bir süre görüştüğü kaydedildi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:50
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Cenk için çılgın teklif: Gomez + 10 milyon!
Toplam 36
Yorum
BJKKARTALUÇAN89 MARIO GOMEZİN WOLFSBURG DA DURUMU ÇOK KÖTÜ ARTIK BİZDE BİŞEY YAPAMAZ ESKİDEN FORUMDAYDI AMA ŞİMDİ BOŞVERİN SİZ CENK KALSIN EN İYİSİ BU
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Trabzon yönetiminden açıklama...
Toplam 3
Yorum
Trabzonsporlu Türkiyede vizyonu olmayan ve cahillerin yönettiği tek takımı.
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Riekerink'ten derbi sözleri...
Toplam 1
Yorum
Musero Rikering beyi tekrar alt yapıya koymak gerek ..
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