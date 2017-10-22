“Bir an önce toparlarak iyi işlere imza atmalıyız. İki günde de bir şey yapmamız çok zor Bazı arkadaşlarımız hiç hazır değil. Beklediğimizin çok altındalar. Durumu düzelteceğiz”

Teknik direktör Rıza Çalımbay ise göreve başlamasının üzerinden 2 gün geçtiğini hatırlattı. Karşılaşmada 10 kişi kalmalarının hesaplarını bozduğunu dile getiren Çalımbay, "Hamle yapma şansımız kalmadı. Kırmızı karttan sonra ikinci yarıya daha dengeli girdik. Birçok pozisyona girdik, bir tanesini atabilseydik daha farklı olurdu. Önümüzde bir kupa maçı var" diye konuştu. Çalımbay, kupa maçında takımı daha iyi tanıma şansına sahip olacağını belirterek, şunları kaydetti: "Bir an önce toparlayarak iyi işlere imza atmalıyız. İki günde de bir şey yapmamız çok zor. Bazı arkadaşlarımız hiç hazır değil. Beklediğimizin çok altındalar. Ben bu açığın kapanacağına inanıyorum. Takımda gerginlik var" ifadesini kullandı.Trabzonspor'un çiçeği burnunda hocası Rıza Çalımbay maç sonrası hakemlere yüklendi. G.Saray derbisi öncesi kırmızı kart gören Yusuf ile sarı gören Mas'ı kaybettiklerini, bunun da ağır bir darbe olduğunu vurgulayan 54 yaşındaki çalıştırıcı, "Hayatımda görmediğim şeyler yaşadım. Bir hakem orta sahanın gerisinde olan bir futbolcu için nasıl ofsayt bayrağı nasıl kaldırır anlamış değilim. Kuralları mı bilmiyor? Her pozisyonda bizim aleyhimize kararlar verdi" dedi. Takım hakkında da konuşan Çalımbay, "Bu takımın kalitesi belli ve eksik yönlerimizi gidermek için biraz zamana ihtiyacımız var. Kesinlikle bu takım başarılı olacak" ifadesini kullandı