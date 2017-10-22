Sosa’yı yaktılar

FIRTINA'nın orta sahası Sosa, Malatyaspor maçında kırmızı kart gördü. 12 ve 31. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan ihraç edilen Sosa kariyerinde 4. kez kırmızı kart gördü. 32 yaşındaki oyuncu geçen sezon Milan'da iki kez atılmış ama Beşiktaş'ta 78 maçta kızarmamıştı. 1 maçlık cezasını hafta içinde Çorum Bld kupa maçında çekecek Sosa, G.Saray derbisinde oynayacak.