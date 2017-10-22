 Ofsayt rezaleti – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Ofsayt rezaleti

    Ofsayt rezaleti

    İkisi de Trabzon yarı alanında olan Olcay, Burak’a pas verdi. Yardımcı hakem İlker Takpak ofsayt vererek kuralları bilmediğini gösterdi

    Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçta Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Yeni hocası Rıza Çalımbay ile ilk maçına çıkan bordo-mavili takım belki beklenen futbolu sergileyemedi ama hakemlerin skandal kararları da bu sonuca neden oldu. Hakem Halil Umut Meler bütün takdir haklarını rakipten yana kullanırken, 31. dakikada Sosa'yı ağır bir kararla ikinci sarı karttan attı. Asıl skandal ile 54. dakikada yaşandı.

    TARAFTAR İSYAN ETTİ
    Trabzonspor atağa çıkarken kendi sahasında olan Olcay pasını yine bordo-mavililerin yarı alanında bulunan Burak Yılmaz'a gönderdi. Rakiplerinin arkasında kalan 32 yaşındaki forvet için yardımcı hakem İlker Takpak skandal bir hata ile ofsayt bayrağını kaldırdı. Bu karara önce Burak, ardından da Trabzonspor taraftarı isyan etti. Çünkü iki futbolcu orta sahanın gerisindeydi. Kurala göre ofsayt için orta sahanın rakip tarafında olması gerekiyor. Sezon başından beri hakemlerin hatalı kararları ile doğradığı Trabzonspor taraftarı, "Yeter artık. Kendi sahasında ofsayt veren hakemler ancak bizde olur. Kasıtlı olarak bizim üzerimize oynuyorlar. 4. hakeme itiraz eden Malatyasporluya kart vermezken Uğur'a anında sarı çıkarıyor" dediler.


    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:21
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