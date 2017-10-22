Ofsayt rezaleti
İkisi de Trabzon yarı alanında olan Olcay, Burak’a pas verdi. Yardımcı hakem İlker Takpak ofsayt vererek kuralları bilmediğini gösterdi
TARAFTAR İSYAN ETTİ
Trabzonspor atağa çıkarken kendi sahasında olan Olcay pasını yine bordo-mavililerin yarı alanında bulunan Burak Yılmaz'a gönderdi. Rakiplerinin arkasında kalan 32 yaşındaki forvet için yardımcı hakem İlker Takpak skandal bir hata ile ofsayt bayrağını kaldırdı. Bu karara önce Burak, ardından da Trabzonspor taraftarı isyan etti. Çünkü iki futbolcu orta sahanın gerisindeydi. Kurala göre ofsayt için orta sahanın rakip tarafında olması gerekiyor. Sezon başından beri hakemlerin hatalı kararları ile doğradığı Trabzonspor taraftarı, "Yeter artık. Kendi sahasında ofsayt veren hakemler ancak bizde olur. Kasıtlı olarak bizim üzerimize oynuyorlar. 4. hakeme itiraz eden Malatyasporluya kart vermezken Uğur'a anında sarı çıkarıyor" dediler.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:21
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 18
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Fb Volkan sen artık bizimle olma lütfen sen git arkadaşlarımla okey oyna kahvede
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Toplam 2
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ff batırdılar kulübü baktılar yol iyi değil kaçalım hesabı yediğiniz haltların parasını verin gidin hiç olmazzsa
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