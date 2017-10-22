Ofsayt rezaleti

Lig'in 9. haftasında oynanan maçta'a deplasmanda 1-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Yeni hocasıile ilk maçına çıkan bordo-mavili takım belki beklenen futbolu sergileyemedi ama hakemlerin skandal kararları da bu sonuca neden oldu. Hakembütün takdir haklarını rakipten yana kullanırken, 31. dakikada'yı ağır bir kararla ikinci sarı karttan attı. Asıl skandal ile 54. dakikada yaşandı.atağa çıkarken kendi sahasında olanpasını yine bordo-mavililerin yarı alanında bulunan'a gönderdi. Rakiplerinin arkasında kalan 32 yaşındaki forvet için yardımcı hakemskandal bir hata ile ofsayt bayrağını kaldırdı. Bu karara önce Burak, ardından dataraftarı isyan etti. Çünkü iki futbolcu orta sahanın gerisindeydi. Kurala göre ofsayt için orta sahanın rakip tarafında olması gerekiyor. Sezon başından beri hakemlerin hatalı kararları ile doğradığıtaraftarı, "Yeter artık. Kendi sahasında ofsayt veren hakemler ancak bizde olur. Kasıtlı olarak bizim üzerimize oynuyorlar. 4. hakeme itiraz edenkart vermezken Uğur'a anında sarı çıkarıyor" dediler.