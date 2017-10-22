Erman Toroğlu'ndan Sosa'ya ağır suçlama

Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynan maçın 32. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Jose Sosa'yı eleştiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Arjantili yıldızın kendini bilerek attırdığını, takımı sattığını söyledi.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

Trabzonspor'da büyük bir sorunlar var. Mesela Sosa'nın oyundan atılması başlı başına bir olay...

Sosa'nın kendini attırması, buna karar vermesi... Ben öyle görüyorum. Adam kendini attırdı, böyle rezillik olur mu yahu!

Sosa kendini attırmayı kafasına koymuş. Attıracaksın bari 85'te 87'te gör kartı. Takımını satma.



