Bongonda tepkili

BORDO-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, dünkü maçta Abdülkadir ve Durica'yı kesti, sakatlığı olan Hubacon'u tribüne yolladı. Bongonda, Uğurcan ve Abdurrahim de maç kadrosunda yer almadı. Bongonda kadrolar açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından kararı eleştiren bir görsel paylaştı. Taraftar da destek verdi.