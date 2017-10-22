 Bongonda tepkili – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Bongonda tepkili

    Bongonda tepkili
    BORDO-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, dünkü maçta Abdülkadir ve Durica'yı kesti, sakatlığı olan Hubacon'u tribüne yolladı. Bongonda, Uğurcan ve Abdurrahim de maç kadrosunda yer almadı. Bongonda kadrolar açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından kararı eleştiren bir görsel paylaştı. Taraftar da destek verdi.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:43
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