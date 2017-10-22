Ali Sürmen'den seçim çağrısı

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yönetimin acil olarak seçimli kongre kararı alması gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, bordo-mavili kulüpte yaşanan istifalar ve yönetim kurulunun bundan sonraki süreciyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



Sürmen, yönetimin sayısal olarak devam edebileceğini ancak nitelik olarak yeter mi bunun ayrı bir konu olduğunu belirterek, "Ben seçimle kongre yapılması gerektiğini aylardır kendilerine söylüyordum. En son geçen hafta söyledim. Çünkü kulübün tıkandığını Divan Başkanı olarak görüyordum. Sözlü uyarılarımı önceden yaptım sonra aleni uyarımı yaptım. Çok üzülüyorum ki haklı çıktım. Keşke bu noktaları yönetici olanlar önceden görmeli. Trabzonspor'un şuanda sahadaki futbol sonuçlarının nedeni mali nedenlerdir. Trabzonspor'u aşırı borçlandırmak bu kulübe verilen en büyük zarardır. Tabanın beklentisinin önünde hiçbir şey duramaz. Elbette seçilmişlerdir. Seçilmişlere kimsenin dur deme hakkı yoktur ancak güven tazelemeyi talep etmek herkesin hakkıdır. Oy verenlerinde bunu isteme hakkı vardır. 'Git' dalgası dediğimiz bu dalganın önünde hiç kimse duramaz. Aklıselim birlik ve beraberlik içeresinde kırıcı olmadan, kongre kararı alana da almayana da seviyeli yaklaşarak sakin bu sürecin sürdürülmesi lazım. Burada yönetime düşen acilen seçimli kongre kararı almaktır. Sükünet isteniyorsa bu yapılmalıdır "ifadelerini kullandı



"Başkan Trabzonspor'u düşünüyorsa kulübü daha zor durumlara sokmayacaktır"

Bunun saha sonuçlarıyla bir ilgisi olmadığını belirten Sürmen, "Kulüplerde yenersin, yenilirsen beklemediğin şeyler olur. Kulübün sıkıntıları başka, bunu yönetimde biliyor. Kulüp yönetilemiyor "ifadelerini kullandı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta'nın, "Seçim yapılmayacak. Seçim zamanına kadar mevcut başkan olarak devam edeceğim" açıklamalarıyla ilgili olarak ise Sürmen, "Kendi görüşüdür saygı duyarım. Yedekten gelen arkadaşlarla mutlaka görüşmüştür. Onlarda tamam devam ederiz başkanım demiştir ki, başkan böyle bir açıklama yaptı. Benle görüşmediği için bu konuda, niye böyle bir karar oldu bilmiyorum. Sayın başkanda kongre kararı alacaktır. Trabzonspor'u düşünüyorsa Trabzonspor'u daha zor durumlara sokmayacaktır "dedi.



"İstifalardan haberim vardı"

Sürmen, mevcut yönetim kurulunun deva etmesi için sayısal anlamda bir sıkıntısı bulunmadığını belirterek, "8 oldu mu devam edebilir ama 7'ye düştü mü kongre kararı alması gerekir. İstifa kararı alan yöneticilerin böyle bir karar alacaklarından daha önceden bilgim vardı. Maç öncesi sanırım bunu düşünmediler. Uzun zamandır bir rahatsızlıkları vardı. Yönetim biçimiyle ilgili. Zamanlama olarak hangi zaman kimine göre doğru kimine göre yanlış olabilir ama neticede onlar kongre kararı alamadıkları için olduğuna göre doğru olur. Çünkü herkesin isteği kongre, başkanı kongre kararı alalım diye ısrar ederseniz ve almaz ise siz ne yaparsınız. O bakımdan bu karara saygı duymak gerekir" diye konuştu.



Trabzonspor'un çok kaoslu dönemler geçirdiğini ifade eden Sürmen, "Trabzonspor bu konuda çok tecrübelidir. Çok kaoslar atlatmıştır. Aklıselim her zaman Trabzonspor'da öne çıkar. Ondan benim hiç kuşkum yok sayın başkanda maç sonrası gergindir ona da saygı duymak lazım makul karşılamak lazım, Birkaç gün sabır göstermek gerekir eminim o da aklıselim davranacaktır" şeklinde konuştu.