Abdülkadir şaşkınlığı

Aldülkadir ve Durica’yı kesti, sakatlığı olan Hubocan’ı tribüne gönderdi

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, ilk maçında kadroda üç değişiklik yaptı. 6-1'lik Akhisar yenilgisinin ardından Abdülkadir ve Durica'yı kulübeye çeken, sakatlığı bulunan Hubocan'ı ise 21 kişilik kadroya almayan Çalımbay, bu oyuncuların yerine Mas, Uğur ve Onazi'ye 11'de görev verdi. Hubocan, Malatya maçında ilk 11'de forma giymeye hazırlanırken, ağrılarının artması üzerine son anda kadrodan çıkartıldı. Maçtan bir gün önce kasıklarında ağrı hisseden 31 yaşındaki stoperin çekilen MR sonucuna göre oynamasının sakıncalı olacağına karar verildi



BORDO-mavili takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, en büyük sürprizi Abdülkadir Ömür'ü kulübeye çekerek yaptı. Ligde son 4 maçtır 11'de görev yapan ve performansıyla futbolseverleri mest eden 18 yayındaki yıldızın Malatyaspor maçına yedek başlaması şaşkınlık yarattı. Abdülkadir ikinci yarıda girdi.