 4. kez kızardı – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    4. kez kızardı

    4. kez kızardı
    FIRTINA'nın orta sahası Sosa, Malatyaspor maçında kırmızı kart görerek atıldı. 12 ve 31. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan ihraç edilen Sosa kariyerinde 4. kez kırmızı kart gördü. 32 yaşındaki oyuncu geçen sezon Milan'da iki kez atılmıştı. Sosa 1 maç ceza alması durumunda G.Saray ile derbisinde forma giyebilecek. Tangocu cezasını hafta içinde Çorum Bld maçında çekecek.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:37
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