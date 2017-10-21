 Yerimiz burası değil – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Yerimiz burası değil

    Yerimiz burası değil
    BU sezon 4 maçta 299 dakika forma giyen Uğur Demirok'un bugün görev yapması bekleniyor. 29 yaşındaki stoper, "Çok zor bir dönemden geçiyorum. Yeni hocamız ile birlikte bazı şeylerin değişeceğini biliyoruz. Kazanarak yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bizim ligdeki yerimiz kesinlikle burası değil" diye konuştu.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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