Yerimiz burası değil
BU sezon 4 maçta 299 dakika forma giyen Uğur Demirok'un bugün görev yapması bekleniyor. 29 yaşındaki stoper, "Çok zor bir dönemden geçiyorum. Yeni hocamız ile birlikte bazı şeylerin değişeceğini biliyoruz. Kazanarak yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bizim ligdeki yerimiz kesinlikle burası değil" diye konuştu.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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