Yeni bir sayfa vakti
Ersun Yanal’ın ardından 54 yaşındaki teknik adam ile anlaşan ve yeni bir döneme giren Trabzonspor, bugün Yeni Malatyaspor’u yenerek birçok ilki yaşamak istiyor
Ligin ilk 8 haftasında 9 puan toplayabilen ve ayrıca 21 ile ligin en çok gol yiyen takımı olan Trabzonspor'da hafta içinde yapılan operasyonla Ersun Yanal gitti ve yerine Rıza Çalımbay getirildi. 54 yaşındaki teknik adam ile yeni bir döneme giren, bunun ilk izlerini de hemen idmanlarda vermeye başlayan Fırtına, ligin 9'uncu hafta mücadelesinde bugün Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
SİFTAH YAPABİLİR
Bu sezon deplasmanda galibiyet elde edemeyen, dış sahada oynadığı 4 maçta 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer, bugünkü karşılaşmayı kazanarak 2017- 18 sezonundaki ilk deplasman zaferine ulaşmak istiyor. Çalımbay dün oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Bu takımın yeri burası değil. Yeni bir başlangıç için kazanmamız hatta seri galibiyetler almamız gerek. Kalitenizi biliyorum. Sonuna kadar mücadele edin" ifadesini kullandı.
SAVUNMAYA MÜDAHALE
Hafta içerisinde göreve gelen Çalımbay'ın, ilk olarak bu sezon en çok eleştirilen bölge olan savunma hattında değişiklikler yapacağı öğrenildi. Deneyimli hocanın, 6-1 kaybedilen Teleset Mobilya Akhisar karşılaşmasında savunmanın göbeğinde yer alan Mustafa Akbaş ile Jan Durica'nın yerlerine Uğur Demirok ile Mas'a görev vermesi, aynı maçta sol bek oynayan Hubocan'ı ise savunmanın göbeğine çekmesi bekleniyor. Ayrıca bu sezon henüz ilk 11'de şans bulamayan Castillo'nun da bugün ilk 11'de sahaya çıkabileceği kaydedildi.
Yunus Emre SEL
4 maçtır kazanamıyor
FIRTINA, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 21 gol görerek, ligin kalesinde en çok gol gören takımı oldu. 9 puan ile 11. sırada yer alan bordo-mavililer sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.
MALATYASPOR iLE İLK KEZ
FIRTINA ile Evkur Yeni Malatyaspor, bugün oynayacakları maçla birlikte ilk kez karşı karşıya gelecek. Ligde 9 puanla 11'inci sırada yer alan Trabzonspor ile 8 puanla 13'üncü sırada bulunan Yeni Malatyaspor 3 puan mücadelesi verecek.
SİFTAH YAPABİLİR
Bu sezon deplasmanda galibiyet elde edemeyen, dış sahada oynadığı 4 maçta 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer, bugünkü karşılaşmayı kazanarak 2017- 18 sezonundaki ilk deplasman zaferine ulaşmak istiyor. Çalımbay dün oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Bu takımın yeri burası değil. Yeni bir başlangıç için kazanmamız hatta seri galibiyetler almamız gerek. Kalitenizi biliyorum. Sonuna kadar mücadele edin" ifadesini kullandı.
SAVUNMAYA MÜDAHALE
Hafta içerisinde göreve gelen Çalımbay'ın, ilk olarak bu sezon en çok eleştirilen bölge olan savunma hattında değişiklikler yapacağı öğrenildi. Deneyimli hocanın, 6-1 kaybedilen Teleset Mobilya Akhisar karşılaşmasında savunmanın göbeğinde yer alan Mustafa Akbaş ile Jan Durica'nın yerlerine Uğur Demirok ile Mas'a görev vermesi, aynı maçta sol bek oynayan Hubocan'ı ise savunmanın göbeğine çekmesi bekleniyor. Ayrıca bu sezon henüz ilk 11'de şans bulamayan Castillo'nun da bugün ilk 11'de sahaya çıkabileceği kaydedildi.
Yunus Emre SEL
4 maçtır kazanamıyor
FIRTINA, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 21 gol görerek, ligin kalesinde en çok gol gören takımı oldu. 9 puan ile 11. sırada yer alan bordo-mavililer sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.
MALATYASPOR iLE İLK KEZ
FIRTINA ile Evkur Yeni Malatyaspor, bugün oynayacakları maçla birlikte ilk kez karşı karşıya gelecek. Ligde 9 puanla 11'inci sırada yer alan Trabzonspor ile 8 puanla 13'üncü sırada bulunan Yeni Malatyaspor 3 puan mücadelesi verecek.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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