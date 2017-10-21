Yeni bir sayfa vakti

ilk 8 haftasında 9 puan toplayabilen ve ayrıca 21 ile ligin en çok gol yiyen takımı olan'da hafta içinde yapılan operasyonlagitti ve yerinegetirildi. 54 yaşındaki teknik adam ile yeni bir döneme giren, bunun ilk izlerini de hemen idmanlarda vermeye başlayan, ligin 9'uncu hafta mücadelesinde bugün'a konuk olacak.sezon deplasmanda galibiyet elde edemeyen, dış sahada oynadığı 4 maçta 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan, bugünkü karşılaşmayı kazanarak 2017- 18 sezonundaki ilk deplasman zaferine ulaşmak istiyor.dün oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Bu takımın yeri burası değil. Yeni bir başlangıç için kazanmamız hatta seri galibiyetler almamız gerek.. Sonuna kadar mücadele edin" ifadesini kullandı.içerisinde göreve gelen'ın, ilk olarak bu sezon en çok eleştirilen bölge olan savunma hattında değişiklikler yapacağı öğrenildi. Deneyimli hocanın, 6-1 kaybedilenkarşılaşmasında savunmanın göbeğinde yer alanile'nın yerlerineile'a görev vermesi, aynı maçta sol bek oynayan'ı ise savunmanın göbeğine çekmesi bekleniyor. Ayrıca bu sezon henüz ilk 11'de şans bulamayan'nun da bugün ilk 11'de sahaya çıkabileceği kaydedildi.FIRTINA, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 21 gol görerek, ligin kalesinde en çok gol gören takımı oldu. 9 puan ile 11. sırada yer alan bordo-mavililer sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor.FIRTINA ile Evkur Yeni Malatyaspor, bugün oynayacakları maçla birlikte ilk kez karşı karşıya gelecek. Ligde 9 puanla 11'inci sırada yer alan Trabzonspor ile 8 puanla 13'üncü sırada bulunan Yeni Malatyaspor 3 puan mücadelesi verecek.