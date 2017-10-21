 Trabzonsporlu yıldızlar Galatasaray maçında yok – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Trabzonsporlu yıldızlar Galatasaray maçında yok

    Trabzonsporlu yıldızlar Galatasaray maçında yok

    'un Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

    Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. , 9 kişi tamamladığı maçta sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Trabzonspor'da ilk yarıda Sos çift sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Sosa, cezasını kupa maçında çekecek ve Galatasaray maçında sahadaki yerini alabilecek. Mücadelenin ikinci yarısında son dakikalarda doğrudan kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı ise Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

    Öte yandan sarı kart sınırında bulunan sol bek Emmanuel Mas, Malatya maçında gördüğü sarı kartla Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düştü.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:39
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