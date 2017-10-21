Trabzonsporlu yıldızlar Galatasaray maçında yok
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Öte yandan sarı kart sınırında bulunan sol bek Emmanuel Mas, Malatya maçında gördüğü sarı kartla Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düştü.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:39
-
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi radikal karar!
Toplam 3
Yorum
resimdeki 4lü o 4 lü den başlayın o zaman ceza vermeye yiyorsa!
-
“Ruj sürüp de mi çıkacağım sahaya”
Toplam 1
Yorum
muhittin geçen hafta da beşiktaşı temas,faul,itme,kakma ile yendiniz..
-
Yakışıklı derbi
Toplam 12
Yorum
FUTBOL USA COK DOGRU KONUSMUS ILK DEFA, BIDE KENDISINI DINLESE, YANI, TRAS OLSA
Trabzonsporlu yıldızlar Galatasaray maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.