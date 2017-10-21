Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!
Evkur Yeni Malatyaspor maçının 78. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz, maç sonrası sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Galibiyet parlasıyla Yeni Malatyaspor konuk olan Trabzonspor sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu
Burak Yılmaz şu ifadelere yer verdi;
''Çok üzgünüz. Ne olduğunu, ne bittiğini bir türlü anlamıyoruz. İyi hazırlanıyoruz. İyi antrenman yapıyoruz. Suçu kimsede aramıyoruz, futbolcular olarak en büyük suçlu biziz. En büyük suç bizimdir. En büyük hata bizimdir. Sezona iyi başaladık sonra ne olduysa işler kötü gitmeye başladı. Kimseyi birbirinden ayırmadan ayaklarımız yere basmalı. Kimsenin ne fazlası ne eksiği var. Bu şehre bu taraftarlara bunu yaşatmaya hakkımız yok. Bu duruma biz getirdik. Toparlayacak olanda biziz ama yeni hoca değişikliği oldu. Bireysel olarak iyi oyuncularımız var. Ama takım olduğun zaman başarıya ulaşırsın. Ekstra oyuncularımız var. Ama takım olamadık. Hepimiz bunu bilemleliyiz. Biz getirdik bir şekilde toparlayacağız'' ''Sakatlığım var. Kasıklarımda var. Onu torele ederek oyunamaya çalıştım. Ama kasığımla uğraştığım için arka adelemde sorun oldu. Oranın düzelmesi yok. Sakat olmak hayırlısı olmaz ama benim için hayırlısı olur. Arka adelemde sıkıntı var. Ne olduğunu biliyorum. Arka adelenin en hafifi 2-3 hafta''
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:36
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2 takım da her hafta gol yedi
Toplam 1
Yorum
ts.gitti malesef agir yarali bir hasta var oda trabzonspor
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 14
Yorum
GS Aziz aga 20 senede GS'nin 21 kupasini görmüs. Aziz aga ise 11 kupa alabildi. "Efsane basgan" :))))
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Pascal Nouma'dan derbi yorumu
Toplam 2
Yorum
osman yetmiyor ki stadlar kalbimiz senle çarpar layıksın bu sevgiye şanlı GALATASARAY
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