Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!

Galibiyet parlasıyla Yeni Malatyaspor konuk olan Trabzonspor sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonrası Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu

Burak Yılmaz şu ifadelere yer verdi;

''Çok üzgünüz. Ne olduğunu, ne bittiğini bir türlü anlamıyoruz. İyi hazırlanıyoruz. İyi antrenman yapıyoruz. Suçu kimsede aramıyoruz, futbolcular olarak en büyük suçlu biziz. En büyük suç bizimdir. En büyük hata bizimdir. Sezona iyi başaladık sonra ne olduysa işler kötü gitmeye başladı. Kimseyi birbirinden ayırmadan ayaklarımız yere basmalı. Kimsenin ne fazlası ne eksiği var. Bu şehre bu taraftarlara bunu yaşatmaya hakkımız yok. Bu duruma biz getirdik. Toparlayacak olanda biziz ama yeni hoca değişikliği oldu. Bireysel olarak iyi oyuncularımız var. Ama takım olduğun zaman başarıya ulaşırsın. Ekstra oyuncularımız var. Ama takım olamadık. Hepimiz bunu bilemleliyiz. Biz getirdik bir şekilde toparlayacağız'' ''Sakatlığım var. Kasıklarımda var. Onu torele ederek oyunamaya çalıştım. Ama kasığımla uğraştığım için arka adelemde sorun oldu. Oranın düzelmesi yok. Sakat olmak hayırlısı olmaz ama benim için hayırlısı olur. Arka adelemde sıkıntı var. Ne olduğunu biliyorum. Arka adelenin en hafifi 2-3 hafta''