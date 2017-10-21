Yeni Malatyaspor ile oynanan 1-0 ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından Trabzonspor'dan Mehmet Yiğit Alp, Nevzat Aydın, Önder Bülbüloğlu, Tuncay Bekiroğlu, Yiğit Oğuz Duman ve Özer Bayraktar istifa ettiklerini açıkladı.

Bu altı isim ile birlikte geçtiğimiz hafta Emre Aksoy, daha öncesinde ise Asım Ören, Suat Şen ve Zeki Öztürk'üm istifasıyla birlikte bugüne kadar toplamda 10 yönetici istifa etti. 10 yöneticinin istifası akıllara erken seçimi getirdi. Konuyla ile ilgili Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen son noktayı koydu.

Sürmen şu ifadelere yer verdi;

''Biliyorsunuz 15 yedekler var. Yedeklerden asıla alırlar devam ederler. Şuanda bir sorun yok. Önemli olan olağanüstü kongre kararı almaktadır. Seçimli olağanüstü kongre kararı almaktadır. Başka hoş olmaz. Asıl şaşırdığım kendileri mutlak görüşmüştür. 6 yönetici seçimli kongre kararı aldırmaya ikna edemediği için istifa ediyorsa,devam etmek isteyenlerin amacı ve hedefi ne olabilir ki?'';



Başkan Usta ise konuyla ilgili olarak "Hayırlı uğurlu olsun. Kendi bilecekleri iş. Kongre yapılmayacak ve seçim zamanına kadar mevcut başkan olarak devam edeceğim" açıklamasını yaptı.