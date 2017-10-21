Onur: Kendimize gelmeliyiz
Bir zamanlar Avrupa'nın en iyileri arasında gösterilen ama bu sezon en kötü dönemini yaşayan Onur Kıvrak, yeni bir sürece girdiklerini dile getirdi. Akhisar maçında kariyerinde ilk kez 6 gol yiyen 29 yaşındaki futbolcu, "Büyük talihsizlikler yaşadık. 50. yılımıza uygun skorlar alamadık. Rıza Çalımbay ile kendimize geleceğiz" ifadelerini kullandı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
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resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Onur: Kendimize gelmeliyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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