Onur: Kendimize gelmeliyiz

Bir zamanlar Avrupa'nın en iyileri arasında gösterilen ama bu sezon en kötü dönemini yaşayan Onur Kıvrak, yeni bir sürece girdiklerini dile getirdi. Akhisar maçında kariyerinde ilk kez 6 gol yiyen 29 yaşındaki futbolcu, "Büyük talihsizlikler yaşadık. 50. yılımıza uygun skorlar alamadık. Rıza Çalımbay ile kendimize geleceğiz" ifadelerini kullandı.