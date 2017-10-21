 Kupa almak istiyorum – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Kupa almak istiyorum

    Kupa almak istiyorum
    Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, milli araya kadar oynayacakları Malatya, Galatasaray ve Kayserispor maçlarının kendileri için kader niteliğinde olduğunu söyledi. beIN Sports'a konuşan Çalımbay, ligin üst sıraları ile olan puan farkını kapatmak için çalışacaklarını belirtirken, "Malatya'yı ne olurla olsun geçmemiz gerekiyor. Sonrasında kupa ve G.Saray var. Bunları atlattıktan sonra daha sonra Kayseri karşılaşması ve bunun ardından dört gözle beklediğim milli ara var.

    Milli araya kayıpsız girersek inşallah istediğimiz yere geleceğiz" dedi. Kendi isteği ile sezon sonuna kadar anlaşma yaptığını da söyleyen Çalımbay, "Sonuçta ben başarılıysam yönetim zaten devam eder. Ama benim istediğim Trabzon'da çok başarılı olmak. Hedefim Trabzon'daki taraftara bir şampiyonluk yaşatmak ve kupa kaldırmak" ifadesini kullandı.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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