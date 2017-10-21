İşte Ersun Yanal gerçeği...
Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerden Ersun Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı feshedilmişti. Yanal'ın bordo-mavililerden karşılıklı fesih için istediği para hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı.
Fırtına'da üst üste gelen kötü sonuçlarından ardından Akhisarspor karşısında alınan 6-1'lik hezimet bardağı taşıran son damla olmuştu.
Trabzonspor yönetimi bu sonucun ardından Ersun Yanal ile masaya oturdu. Muharrem Usta'nın yurt dışında bulunduğu ortamda Yanal'ın sözleşmesi yönetim tarafından tek taraflı olarak feshedilmişti.
Karşılıklı olarak anlaşma sağlanamamasının nedeninin ise Ersun Yanal'ın bordo-mavililerden sezon sonuna kadar olan alacaklarını istemesi olduğu öne sürülmüştü.
Milliyet'in yazarı Cemal Ersen köşe yazısında bu konuyla alakalı flaş iddialarda bulundu.
İşte o ifadeler:
'Ersun hocaya sordum: ''Nedir işin aslı?'' diye. Geçmişe dönük 2.5 aylığı ile yıl sonuna kadarki maaşını talep etmiş. Ne tazminat, ne sezonun tamamına dair istek var'
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:59
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''Gomis nefes bile almasın''
Toplam 6
Yorum
PIYORSUN İŞE GİRİYORSUN AYKUT HOCA SAMET AYBABA SENİ İYİ ÇALIŞTIRMIŞ VE DERS VERMİŞ. BİZDE SENİ HOCA BİLİYORDUK. MEĞER GÜDÜLEN MİŞİN. BAŞKASININ ÖĞÜDÜ İŞ YA......
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''Hocam bırak da ben oynayayım''
Toplam 4
Yorum
kafa aynı kafa kaçakta demek ki sen bunları hak ediyorsun vede istiyorsun demektir bu sözlerinle. bu nasıl bir düşünce ve kafadır
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Başkan Özbek siftah peşinde
Toplam 1
Yorum
ri bile kızarmıyor bunların GS la zoru başarmak zorundasın sn TUDOR hocam. başar bu işi sustur bu GS kompleksi kokan bu bireyleri. bunlara geçmiş ders aldırmamış. yüzle
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