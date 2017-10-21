 İşte Ersun Yanal gerçeği... – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    İşte gerçeği...

    İşte Ersun Yanal gerçeği...

    Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerden 'ın sözleşmesini tek taraflı feshedilmişti. Yanal'ın bordo-mavililerden karşılıklı fesih için istediği para hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı.

    Fırtına'da üst üste gelen kötü sonuçlarından ardından Akhisarspor karşısında alınan 6-1'lik hezimet bardağı taşıran son damla olmuştu.

    Trabzonspor yönetimi bu sonucun ardından ile masaya oturdu. Muharrem Usta'nın yurt dışında bulunduğu ortamda Yanal'ın sözleşmesi yönetim tarafından tek taraflı olarak feshedilmişti.

    Karşılıklı olarak anlaşma sağlanamamasının nedeninin ise Ersun Yanal'ın bordo-mavililerden sezon sonuna kadar olan alacaklarını istemesi olduğu öne sürülmüştü.

    Milliyet'in yazarı Cemal Ersen köşe yazısında bu konuyla alakalı flaş iddialarda bulundu.

    İşte o ifadeler:

    'Ersun hocaya sordum: ''Nedir işin aslı?'' diye. Geçmişe dönük 2.5 aylığı ile yıl sonuna kadarki maaşını talep etmiş. Ne tazminat, ne sezonun tamamına dair istek var'

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:59
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