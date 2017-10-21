Derbi ödemesi

BORDO-mavili yönetim kurulu gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi oyunculara ödeme yaparak, moral ve motivasyonu daha da artırmayı amaçlıyor. Malatyaspor maçındaki performansın da bu durumda etkili olacağı ve yakalanacak olan bir çıkışta Galatasaray sınavı için verilecek primin daha da artabileceği ifade edildi.