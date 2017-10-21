Derbi ödemesi
BORDO-mavili yönetim kurulu gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi oyunculara ödeme yaparak, moral ve motivasyonu daha da artırmayı amaçlıyor. Malatyaspor maçındaki performansın da bu durumda etkili olacağı ve yakalanacak olan bir çıkışta Galatasaray sınavı için verilecek primin daha da artabileceği ifade edildi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Derbi ödemesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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