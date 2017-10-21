CANLI l Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Geçen hafta, TM Akhisarspor karşısında uğradığı 6-1'lik hezimet sonrası Ersun Yanal ile yollarını ayırıp Rıza Çalımbay ile anlaşan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i Ertaç, Chebake, Yalçın, Sadık, Cissokho, Murat, Rahman, Pereira, Barazite, Adem Büyük, Boutaib.

Trabzonspor'un ilk 11'i Onur, M.Akbaş, Uğur, E.Mas, Pereira, Okay, Sosa, Onazi, Olcay, Yusuf, Burak

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesi Trabzonspor 8 haftada 9 puan topladı ve 11. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor'un 1 puan gerisinde 8 puanla 14. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM DA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Süper Lig'de bu sezon hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan dört takımdan ikisi karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor hem içeride hem dışarıda oynadığı 8 maçta kalesinde gol gördü. Trabzonspor aynı şekilde kalesini gole kapatmayan takımlardan. Evkur Yeni Malatyaspor sahasında oynadığı 4 maçta kalesinde 7 gol gördü. Bordo-mavililer ise deplasmanda oynadığı maçlarda kalesini 9 gole kapatamadı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAYIP

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 181 gündür deplasmanda galip gelemiyor. Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini 181 gün önce şimdi teknik direktörü olan Rıza Çalımbay'ın yönetimindeki Antalyaspor'a karşı almıştı. Antalya'da oynanan karşılaşma Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile bitmişti.

Ligin ilk 8 haftasında 9 puan toplayabilen ve ayrıca 21 golle ligin en çok gol yiyen takımı olanTrabzonspor, 9uncu hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspora konuk olacak. Bu sezon deplasmanda galibiyet elde edemeyen, dış sahada oynadığı 4 maçta 2şer beraberlik ve mağlubiyet alan bordo mavililer, bu akşamki maçı kazanarak 2017-18 sezonundaki ilk deplasman galibiyetine ulaşmak istiyor. Saat 19.30'da Yeni Malatya Stadyumunda oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.



Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 19:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.