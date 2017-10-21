Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay'a tepki mi gösterdi?
Trabzonspor’un Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta Burak Yılmaz tepki gösterdiği iddialarına cevap geldi.
Bordo mavilerin Yeni Malatyaspor karşısında sergilediği etkisiz futbol skora yansıdı. İlk yarıda Sosa'nın kırmızı kart görmesinin ardından ilk yarıyı 1-0 geride kapatan bordo mavililer ikinci yarıda da etkili olmadı.
Karşılaşmanın 79. Dakikasında teknik direktör Rıza Çalımbay oyundan Burak Yılmaz'ı alarak Rodallega'yı sahaya sürdü. Burak Yılmaz oyuncu değişikliği öncesinde kenara sakatlandığını ve devam edemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine oyundan alınan Burak Yılmaz'ın yedek kulübesine uğramadan soyunma odasına gitmesi izleyenlerin kafaları karıştırdı.
Ancak Burak Yılmaz'ın adelesindeki sorun nedeniyke tedavi için soyunma odasına gittiği öğrenildi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:40
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Dirilişe "Rıza" yetmedi
Toplam 7
Yorum
ERAY TS Abdülkadir'i nasıl ilk 11 oynatmazsın? Volkan Şen'i kurtarıcı diye oyuna aldı. Castillo kenarda. Rıza ilk maçında sınıfta kaldı.
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2 takım da her hafta gol yedi
Toplam 1
Yorum
ts.gitti malesef agir yarali bir hasta var oda trabzonspor
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 14
Yorum
GS Aziz aga 20 senede GS'nin 21 kupasini görmüs. Aziz aga ise 11 kupa alabildi. "Efsane basgan" :))))
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