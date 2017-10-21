 Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay'a tepki mi gösterdi? – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    , Rıza Çalımbay'a tepki mi gösterdi?

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a>, Rıza Çalımbay'a tepki mi gösterdi?

    ’un Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta tepki gösterdiği iddialarına cevap geldi.

    Bordo mavilerin Yeni Malatyaspor karşısında sergilediği etkisiz futbol skora yansıdı. İlk yarıda Sosa'nın kırmızı kart görmesinin ardından ilk yarıyı 1-0 geride kapatan bordo mavililer ikinci yarıda da etkili olmadı.

    Karşılaşmanın 79. Dakikasında teknik direktör Rıza Çalımbay oyundan 'ı alarak Rodallega'yı sahaya sürdü. oyuncu değişikliği öncesinde kenara sakatlandığını ve devam edemeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine oyundan alınan 'ın yedek kulübesine uğramadan soyunma odasına gitmesi izleyenlerin kafaları karıştırdı.

    Ancak Burak Yılmaz'ın adelesindeki sorun nedeniyke tedavi için soyunma odasına gittiği öğrenildi.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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