51 milyon TL şu anda garanti

T FF'nin takımlara dağıttığı performans primlerinden kötü gidiş nedeniyle istenen seviyede gelir elde edemeyen Tr a b - zonspor 8 hafta sonunda 2 galibiyet ve 3 beraberlik ederek güncel kurlara göre toplam 7 milyon 280 bin TL prim kazandı. Bordo-mavililer ayrıca Süper Lig'e katılım ücreti olarak 29 milyon 290 Bin TL ve şampiyonluk sayısına göre verilen primden 15 milyon 420 bin TL olmak üzere performans primleriyle birlikte şu anlık 51 milyon 990 bin TL'yi kasasına koyacak.