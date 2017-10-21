51 milyon TL şu anda garanti
T FF'nin takımlara dağıttığı performans primlerinden kötü gidiş nedeniyle istenen seviyede gelir elde edemeyen Tr a b - zonspor 8 hafta sonunda 2 galibiyet ve 3 beraberlik ederek güncel kurlara göre toplam 7 milyon 280 bin TL prim kazandı. Bordo-mavililer ayrıca Süper Lig'e katılım ücreti olarak 29 milyon 290 Bin TL ve şampiyonluk sayısına göre verilen primden 15 milyon 420 bin TL olmak üzere performans primleriyle birlikte şu anlık 51 milyon 990 bin TL'yi kasasına koyacak.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
51 milyon TL şu anda garanti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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