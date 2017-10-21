5 isme kart uyarısı
FIRTINA'da Malatya maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sakatlığı bulunan Kucka'nın yanı sıra sarı kart ceza sınırında yer alan Mas, Okay, Olcay ve Burak bugün kart görmeleri durumunda haftaya G.Saray derbisinde oynayamayacak. Teknik ekip bu futbolcuları dikkatli olmaları için uyardı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
5 isme kart uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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