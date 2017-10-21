5 isme kart uyarısı

FIRTINA'da Malatya maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sakatlığı bulunan Kucka'nın yanı sıra sarı kart ceza sınırında yer alan Mas, Okay, Olcay ve Burak bugün kart görmeleri durumunda haftaya G.Saray derbisinde oynayamayacak. Teknik ekip bu futbolcuları dikkatli olmaları için uyardı.