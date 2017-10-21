26 oyuncu götürüldü
Malatya kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Hubocan, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Sosa, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan, Burak, Rodallega, N'doye ve Burak olmak üzere toplam 26 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Kucka Malatya'ya götürülmedi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
-
Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
-
Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
26 oyuncu götürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.