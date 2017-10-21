 26 oyuncu götürüldü – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    26 oyuncu götürüldü

    26 oyuncu götürüldü
    Malatya kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Hubocan, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Sosa, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan, Burak, Rodallega, N'doye ve Burak olmak üzere toplam 26 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Kucka Malatya'ya götürülmedi.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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