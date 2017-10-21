26 oyuncu götürüldü

Malatya kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Kamil Ahmet, Durica, Uğur, Hubocan, Mas, Abdurrahim, Mustafa, Okay, Onazi, Sosa, Batuhan, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Bero, Bongonda, Castillo, Volkan, Burak, Rodallega, N'doye ve Burak olmak üzere toplam 26 oyuncu yer aldı. Sakatlığı bulunan Kucka Malatya'ya götürülmedi.