 2 takım da her hafta gol yedi – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    2 takım da her hafta gol yedi

    2 takım da her hafta gol yedi
    Ligde bu sezon hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan dört takımdan ikisi bugün karşı karşıya gelecek. Evkur Yeni Malatyaspor hem içeride hem dışarıda oynadığı 8 maçta kalesinde gol gördü. 21 golle rekor kıran bordo-mavililer deplasmanda oynadığı maçlarda kalesini 9 gole kapatamadı.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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