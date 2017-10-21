2 takım da her hafta gol yedi

Ligde bu sezon hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan dört takımdan ikisi bugün karşı karşıya gelecek. Evkur Yeni Malatyaspor hem içeride hem dışarıda oynadığı 8 maçta kalesinde gol gördü. 21 golle rekor kıran bordo-mavililer deplasmanda oynadığı maçlarda kalesini 9 gole kapatamadı.