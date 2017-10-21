2 takım da her hafta gol yedi
Ligde bu sezon hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan dört takımdan ikisi bugün karşı karşıya gelecek. Evkur Yeni Malatyaspor hem içeride hem dışarıda oynadığı 8 maçta kalesinde gol gördü. 21 golle rekor kıran bordo-mavililer deplasmanda oynadığı maçlarda kalesini 9 gole kapatamadı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
2 takım da her hafta gol yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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