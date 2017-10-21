"10 kişi kalmamız dezavantaj oldu"

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2 gün önce göreve geldiklerini ve bütün amaçlarının ilk karşılaşmayı kazanmak olduğunu söyledi. Galibiyet düşüncesi ile Malatya'ya geldiklerini kaydeden Çalımbay, "Güzel bir ortam vardı gerçekten, güzel bir stat yapılmış, taraftarlar da çok iyiydi. Ama 10 kişi kalmamız bizim için büyük bir dezavantaj oldu. Çünkü hamle yapma şansımız kalmadı. Bir de maalesef kendi kalemize attığımız gol bizim için daha da dezavantaj oldu" şeklinde konuştu.

İkinci yarıya daha dengeli başladıklarını belirten Çalımbay, "10 kişi olmamıza rağmen çok iyi pozisyonlar da yakaladık. Bu pozisyonlarda bir gol atabilseydik belki bu maç çok daha farklı bitebilirdi. Bizim açımızdan baktığımızda biz 2 günlük antrenmanla bu maça çıktık. Ama yapacak bir şey yok önümüzde bir kupa maçı var. Bu benim için büyük bir şans. Takımı görmek için oynamayan futbolcularımızı görmek için iyi bir süreç" diye konuştu.

Bir an önce toparlanmaları gerektiğinin de altını çizen Çalımbay, "Bizim biran önce toparlanmamız lazım. Takımda bazı arkadaşlarımız hiç hazır değil, beklediğimizin çok çok altındalar. Ben puan farkının kapacağına inanıyorum, ama herkesin kapasitelerinin çok üstüne çıkması lazım. Takımı iyi bir duruma getirmek için elimizden geleni yapacağız. Yukarıyı yakalamak için mücadele edeceğiz" dedi.

Çalımbay, lig de önlerinde Galatasaray maçı olduğunu da ifade ederek, bu maçı kazanarak taraftarlara kendilerini affettirmek istediklerini söyledi.