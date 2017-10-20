 Umut Meler düdük çalacak – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Umut Meler düdük çalacak

    Umut Meler düdük çalacak
    SÜPER Lig'in 9. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Evkur Yeni Malatya-Trabzon maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Fırtına, İzmir bölgesi hakemi ile bugüne kadar 5 maça çıktı ve 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İlker Takpak yapacak.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Umut Meler düdük çalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.