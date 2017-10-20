Umut Meler düdük çalacak
SÜPER Lig'in 9. haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Evkur Yeni Malatya-Trabzon maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Fırtına, İzmir bölgesi hakemi ile bugüne kadar 5 maça çıktı ve 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İlker Takpak yapacak.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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