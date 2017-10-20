Trabzonspor kafilesi, Malatya'ya gitti
Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Malatya'ya gitti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla Malatya'ya hareket etti.
Bordo-mavili kafilede, sakatlığı bulunan Juraj Kucka dışında tüm futbolcular yer aldı.
Öte yandan, havalimanına gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirdi.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:19
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 6
Yorum
KadıköyBoğası maçlar anket ile kazanılmaz görürsünüz pazar günü ne olcak
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Derbide %100 ile oynayıp gol atacağım
Toplam 5
Yorum
aslan bazı fenerliler iyiki glmemiş falan diyor kedi ulaşamayacagı cigere pis dermiş biz belhandayı çok begeniyoruz bireysel oynamıyor takıma oynu
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Taraftar 'Galatasaray kazanır' dedi
Toplam 6
Yorum
adidas normal şartlar altında gs rahat yener. bence gs birkaç kırmızı kart ve tahrikten saha kapatma cezası alır ve fark açılmadan frenlenir :)
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