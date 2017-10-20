 Trabzonspor kafilesi, Malatya'ya gitti – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    kafilesi, Malatya'ya gitti

    Trabzonspor kafilesi, Malatya'ya gitti

    Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Evkur ile karşılaşacak , Malatya'ya gitti.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla Malatya'ya hareket etti.

    Bordo-mavili kafilede, sakatlığı bulunan Juraj Kucka dışında tüm futbolcular yer aldı.

    Öte yandan, havalimanına gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirdi.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor kafilesi, Malatya'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.