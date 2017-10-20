Trabzon deplasman kabusuna son vermek istiyor
Süper Lig'in 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 181 günlük deplasman galibiyeti özlemine son vermek istiyor.
Süper Lig'de yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, deplasman galibiyeti özlemini yeni hocası Rıza Çalımbay ile gidermek için mücadele edecek. Bu sezon ligde 4 maçtır kazanmayan Karadeniz ekibi, ligin ilk 8. haftasında deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.
İlginç tesadüf
Deplasmanda geçtiğimiz sezonla birlikte 181 gündür kazanamayan Trabzonspor, bu manada ilginç bir tesadüfte yaşayacak. Bordo-mavililer deplasmanda en son galibiyetini 2016-2017 sezonunun 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında elde etti. Söz konusu dönemde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u 3-0 ile geçen Trabzonspor, bu maçın ardından ligde dış saha galibiyeti elde edemedi. Ersun Yanal'ın takımdan gönderilmesinden sonra takımın başına geçen Rıza Çalımbay, Karadeniz ekibinin başında ilk maçına deplasmanda çıkacak olmasını müsabakaya ayrı bir önem kattı.
6 maçtır deplasmanda kazanamıyor
Trabzonspor, dış sahada oynadığı son 6 maçta 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz sezon dış sahada oynadığı Adanaspor ve Fenerbahçe maçlarından 1-1'lık skorlarla ayrılan bordo-mavililer bu sezon ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle dönerken, Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:04
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 85
Yorum
han mirceayı da düşünmeliler demek istedi sanırım..
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 85
Yorum
YA AMK GIT İŞİNE GS GEÇEN SEZONLARDA 2 SEFER ÜST ÜSTE ŞAMPIYON OLUNCADA BU HIKAYELERI GÖRDUK
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Derbiyi Çakır yönetecek
Toplam 26
Yorum
lazepe Palabıyığı verelim size istemisiniz.
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