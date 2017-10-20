 Trabzon deplasman kabusuna son vermek istiyor – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Trabzon deplasman kabusuna son vermek istiyor

    Trabzon deplasman kabusuna son vermek istiyor

    Süper Lig'in 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan , 181 günlük deplasman galibiyeti özlemine son vermek istiyor.

    Süper Lig'de yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan , deplasman galibiyeti özlemini yeni hocası Rıza Çalımbay ile gidermek için mücadele edecek. Bu sezon ligde 4 maçtır kazanmayan Karadeniz ekibi, ligin ilk 8. haftasında deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

    İlginç tesadüf
    Deplasmanda geçtiğimiz sezonla birlikte 181 gündür kazanamayan , bu manada ilginç bir tesadüfte yaşayacak. Bordo-mavililer deplasmanda en son galibiyetini 2016-2017 sezonunun 28. haftasında oynanan Antalyaspor maçında elde etti. Söz konusu dönemde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u 3-0 ile geçen , bu maçın ardından ligde dış saha galibiyeti elde edemedi. Ersun Yanal'ın takımdan gönderilmesinden sonra takımın başına geçen Rıza Çalımbay, Karadeniz ekibinin başında ilk maçına deplasmanda çıkacak olmasını müsabakaya ayrı bir önem kattı.

    6 maçtır deplasmanda kazanamıyor
    Trabzonspor, dış sahada oynadığı son 6 maçta 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz sezon dış sahada oynadığı Adanaspor ve Fenerbahçe maçlarından 1-1'lık skorlarla ayrılan bordo-mavililer bu sezon ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle dönerken, Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:04
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