"Savaşan takım istiyorum"

Trabzonspor'a imza attığı andan itibaren takım içerisinde önemli bir revizyona gidebileceğinin sinyallerini veren teknik direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları antrenmanda oyunculara uyarılarda bulunmaya başladı. Çalımbay, idmanda futbolcularına yaptığı konuşmada, çift forvetli sistemi deneyebileceğini ve bu tür değişikleri zamanla uygulamaya sokacağını söyledi. Çalımbay, maç oynanırken meşin yuvarlağın kendilerinde bulunmasının önemli olduğunu belirterek, "Topu biz tutarsak, biz dağıtırız. Boşta adam kalmayacak. Adam paylaşımını iyi yapmalıyız. Konuşmamız lazım. Konuşmak yardımlaşmak demek. En yakın kimse onu göreceğiz, onunla konuşacağız ve topu birlikte kullanacağız. Pres bizim en önemli silahımız olacak. Önde rakibi oynatmayacağız ve kenara kaçmalarına da izin vermeyeceğiz. Adam adama pres ve koşu bizim oyun anlayışımız olmalı. Savunmadakiler topu kullanacak ama riske etmeyecek ve gerekirse basit şekilde oynayarak tehlikeyi uzaklaştıracak" diye konuştu.Teknik direktör Çalımbay, talebeleri ile yaptığı ilk toplantıda, "Çok kaliteli bir kadro var ve bu takımın lig sıralamasında burada olmaması gerekiyor. Yedekleriyle bile zirveyi zorlayabilecek kalitede bir ekibiz" dedi. Çalımbay toplantıda, bundan sonraki süreçte her oyuncunun sorununu çözmek için gereken tüm gayreti göstereceklerini, bu konuda kendisi dahil olmak üzere yardımcılarının da her zaman hazır olduğunu da söyledi.