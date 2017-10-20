Onazi’den Ersun Yanal’a gönderme

Castillo'nun Ersun Yanal'ın görevine son verildiğine dair haberi beğenmesinin ardından Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi de teknik direktör Rıza Çalımbay ile olan fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, Ersun Yanal'a gönderme yaptı. Bu arada Çalımbay da Onazi ile idmanlarda özel olarak ilgileniyor. Form düzeyi oldukça yüksek olan 24 yaşındaki ön liberonun, Kucka'nın yokluğunda orta sahada forma giymesine kesin gözüyle bakıyor.