İlk önce savunmaya el attı

BORDO-mavili takım yarın deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Çalımbay yönetiminde yapılan idmana sakatlığı bulunan Kucka dışındaki tüm futbolcular katıldı. Bordomavililer ilk bölümü pas çalışması olarak gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde taktik üzerinde durdu. 21 golle ligin en fazla gol yiyen takımı olan Trabzonspor'un defans oyuncularıyla özel bir toplantı yapan Çalımbay, forvetler ile savunmacıları ayrı çalıştırdı. Savunma zaaflarının giderilmesi için özel çalışmalar yapan 54 yaşındaki teknik adam, antrenman boyunca savunma hattında sürekli farklı isimleri denedi, hata yapan futbolcuları uyardı.