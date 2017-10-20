Fırtına ilk peşinde
İlk 8 haftada şok sonuçlarla taraftarını üzen Trabzonspor, yeni hocası Rıza Çalımbay ile yarın Malatyaspor’u devirerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almak istiyor
Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde, bu sezon dış sahadaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek. Ligin ilk 8 haftasında deplasmanda 4 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, bu periyotta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet sevinci yaşayamadı. Karadeniz ekibi; Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle dönerken, Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu. Dış sahada 9 puan kaybeden Trabzonspor, Çalımbay ile ilk maçında deplasmandaki ilk 3 puanı almaya çalışacak.
HAVAMIZ KAYBOLDU
ÇALIMBAY, yenilgilerle takımın havasının kaybolduğunu, bunu yeniden kazanmak için Evkur Yeni Malatyaspor maçının önemli olduğunu belirtti ve galip geleceklerini söyledi.
HAVAMIZ KAYBOLDU
ÇALIMBAY, yenilgilerle takımın havasının kaybolduğunu, bunu yeniden kazanmak için Evkur Yeni Malatyaspor maçının önemli olduğunu belirtti ve galip geleceklerini söyledi.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
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