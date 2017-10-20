 FABiAN CASTiLLO ŞOVA BAŞLADI – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    20 Ekim 2017, Cuma
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    FABiAN CASTiLLO ŞOVA BAŞLADI

    FABiAN CASTiLLO ŞOVA BAŞLADI
    FIRTINA'nın Kolombiyalı oyuncusu Castillo, idmanlarda şova başladı. Yanal sonrası neşeli olduğu gözlenen 25 yaşındaki oyuncu hırsı ve attığı gollerle dikkat çekti. Teknik kapasitenin yanı sıra Castillo'nun son vuruşlarını da geliştirdiği görüldü. Bu sezon 2 maçta 72 dakika süre alan yıldız futbolcunun, ilk 11'de forma giymeyi çok istediği belirtildi.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:26
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