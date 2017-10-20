FABiAN CASTiLLO ŞOVA BAŞLADI
FIRTINA'nın Kolombiyalı oyuncusu Castillo, idmanlarda şova başladı. Yanal sonrası neşeli olduğu gözlenen 25 yaşındaki oyuncu hırsı ve attığı gollerle dikkat çekti. Teknik kapasitenin yanı sıra Castillo'nun son vuruşlarını da geliştirdiği görüldü. Bu sezon 2 maçta 72 dakika süre alan yıldız futbolcunun, ilk 11'de forma giymeyi çok istediği belirtildi.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
FABiAN CASTiLLO ŞOVA BAŞLADI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.