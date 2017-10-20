 En istikrarlısı 33’lük Pereira – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    En istikrarlısı 33’lük

    En istikrarlısı 33’lük Pereira
    BORDO-mavililerin vazgeçilmez futbolcusu 33 yaşındaki Pereira oldu... İlk 8 haftada büyük bir çöküş yaşayan Fırtına'da futbolcuların istikrarsızlığı da bu tablonun önemli nedenlerinden biri olarak göze çarpıyor. 8 haftada takımın en istikrarlı oyuncusu Portekizli sağ bek tüm maçlarda 90 dakika forma giyen tek isim konumunda.

    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
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