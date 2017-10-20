En istikrarlısı 33’lük Pereira

BORDO-mavililerin vazgeçilmez futbolcusu 33 yaşındaki Pereira oldu... İlk 8 haftada büyük bir çöküş yaşayan Fırtına'da futbolcuların istikrarsızlığı da bu tablonun önemli nedenlerinden biri olarak göze çarpıyor. 8 haftada takımın en istikrarlı oyuncusu Portekizli sağ bek tüm maçlarda 90 dakika forma giyen tek isim konumunda.



