Birlikte gidecekler

İSTANBUL'da yaşayan Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği ile Trabzonspor Gurbetçi Gençler Derneği yarın 19:30'da Malatya'da oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor- Trabzonspor maçı öncesi ortak organizasyonla İstanbul'dan Malatya'ya birlikte gitme kararı aldı. Gençlik 44 Basın Sözcüsü Ferhat Kayış, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını söyledi.



KARDEŞ TAKIM OLDU

MALATYA taraftarı her zaman Trabzonspor'a destek vermesi ile biliniyor. Hakem Deniz Ateş Bitnel'e kırmızı kart gösteren Salih Dursun'a destek vermek için 1 dakikalık saygı duruşu sırasında Malatyasporlu taraftar 'Trabzonspor' tezahüratları yapmıştı. Ardından Malatyaspor Taraftarları ile Trabzonspor taraftarlarının kardeş takım olduğu belirtildi.