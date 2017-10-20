Batuhan’dan umutlu
Rıza Çalımbay, yönetim ile yaptığı görüşmede, "Bu takımda Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Batuhan Artarslan gibi önemli bir oyuncu var ve ben onu alt liglerde hep beğenerek takip ettim" dediği öğrenildi. Genç oyuncu için yardımcılarına da talimat veren Çalımbay, "Onu kazanmalıyız" dedi. Bu sezon henüz hiç forma şansı bulamayan Batuhan'ın Türkiye kupası maçlarıyla birlikte oynamaya başlaması bekleniyor.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
Batuhan’dan umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.