Batuhan’dan umutlu

Rıza Çalımbay, yönetim ile yaptığı görüşmede, "Bu takımda Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Batuhan Artarslan gibi önemli bir oyuncu var ve ben onu alt liglerde hep beğenerek takip ettim" dediği öğrenildi. Genç oyuncu için yardımcılarına da talimat veren Çalımbay, "Onu kazanmalıyız" dedi. Bu sezon henüz hiç forma şansı bulamayan Batuhan'ın Türkiye kupası maçlarıyla birlikte oynamaya başlaması bekleniyor.