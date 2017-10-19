Trabzonspor genç oyuncusuyla sözleşme yeniledi
Trabzonspor, Cafer Tosun'un sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı
İmza törenine Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Cafer Tosun ve ailesi katıldı. Ahmet Çubukçu, yönetim olarak altyapıya büyük bir önem verdiklerini belirterek, "Kulübümüz önce Yusuf Yazıcı'yı ardından Abdülkadir Ömür'ü Türk futboluna kazandırdı. Yusuf ve Abdülkadir gibi altyapımızdan çıkan Cafer Tosun'un da sözleşmesini uzattık. Kendisinden beklentilerimiz büyük. Altyapımız önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Gelecekte altyapıdaki gençlerimizden daha nicelerini Türk futboluna kazandıracağız inşallah" dedi.
Cafer Tosun ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Başkanımıza, asbaşkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bana büyük bir şans verildiğini düşünüyorum. Bu şansı iyi değerlendirip takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:11
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 58
Yorum
Dr.Alban YAhu bu adam A milli takımdan gitmedi mi?
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İyi ki o masadan kalkmışım...
Toplam 4
Yorum
Feneryener Arkadaslar bu adam olmayinca defans sallaniyor. Akhisar macini gordunuz. On numara kademe yapiyor. Adamsin souza boyle devam et. Insallah...
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 58
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... VERILMIS SADAKAMIZ VARMIS. YA GS.IN BASINA ANTRONOR OLARAK GELSEYDI O ZAMAN NE YAPARDIK?
Trabzonspor genç oyuncusuyla sözleşme yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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