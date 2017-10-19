 Trabzonspor genç oyuncusuyla sözleşme yeniledi – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Trabzonspor genç oyuncusuyla sözleşme yeniledi

    Trabzonspor genç oyuncusuyla sözleşme yeniledi

    Trabzonspor, Cafer Tosun'un sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı

    Trabzonspor, altyapıdan yetişen oyuncusu Cafer Tosun'un sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

    İmza törenine Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Cafer Tosun ve ailesi katıldı. Ahmet Çubukçu, yönetim olarak altyapıya büyük bir önem verdiklerini belirterek, "Kulübümüz önce Yusuf Yazıcı'yı ardından Abdülkadir Ömür'ü Türk futboluna kazandırdı. Yusuf ve Abdülkadir gibi altyapımızdan çıkan Cafer Tosun'un da sözleşmesini uzattık. Kendisinden beklentilerimiz büyük. Altyapımız önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Gelecekte altyapıdaki gençlerimizden daha nicelerini Türk futboluna kazandıracağız inşallah" dedi.

    Cafer Tosun ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Başkanımıza, asbaşkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bana büyük bir şans verildiğini düşünüyorum. Bu şansı iyi değerlendirip takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:11
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