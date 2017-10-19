 Trabzon'a güneş açtı – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Trabzon'a güneş açtı

    Trabzon'a güneş açtı

    Yönetici Ali Rıza Egemen, Çalımbay ile kulübe bahar geleceğini ifade etti

    KARADENİZ Fırtınası'nın teknik direktör Rıza Çalımbay'ı tanıttığı basın toplantısına yönetici Ali Rıza Egemen'in sözleri damga vurdu. Tecrübeli idareci, takımın bir süredir iyi sonuçlar alamadığını, değişimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Egemen, Trabzonspor'un Rıza Çalımbay yönetiminde önemli işler başaracağına inandıklarını kaydetti. İşte Ali Rıza Egemen'in Çalımbay hakkındaki sözleri: "Yaklaşık 1 aydır, Trabzon'da hava durumu malum. Çok yağmurlu. Bu sabah uyandığımda gerçekten güneş açmış, çok güzel bir Trabzon baharı gördüm. Rıza Hocamızla birlikte kulüpte de yeni bir bahar açacağına inanıyorum. Kendisi mütevazi biri ancak aynı zamanda inatçı ve hırslı bir yapısı var. Trabzonspor'a çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz"

    TAZMİNAT MADDESi YOK
    TOPLANTIYA katılan Gençağa Meriç'e Ersun Yanal ile olan mevcut durum hakkında soru yöneltildi. Meriç "Ersun Hoca, başkan ile başbaşa görüşecek. Bir sıkıntı çıkacağını tahmin etmiyorum. Ersun Hoca'nın anormal bir talebi yok. Tazminat gibi bir talebi de yok. Sadece başkanımızla görüşmek istedi. Bu iş kısa sürede çözülür" ifadelerini kullandı.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:40
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