Trabzon'a güneş açtı

KARADENİZ Fırtınası'nın teknik direktör Rıza Çalımbay'ı tanıttığı basın toplantısına yönetici Ali Rıza Egemen'in sözleri damga vurdu. Tecrübeli idareci, takımın bir süredir iyi sonuçlar alamadığını, değişimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Egemen, Trabzonspor'un Rıza Çalımbay yönetiminde önemli işler başaracağına inandıklarını kaydetti. İşte Ali Rıza Egemen'in Çalımbay hakkındaki sözleri: "Yaklaşık 1 aydır, Trabzon'da hava durumu malum. Çok yağmurlu. Bu sabah uyandığımda gerçekten güneş açmış, çok güzel bir Trabzon baharı gördüm. Rıza Hocamızla birlikte kulüpte de yeni bir bahar açacağına inanıyorum. Kendisi mütevazi biri ancak aynı zamanda inatçı ve hırslı bir yapısı var. Trabzonspor'a çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz"



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TOPLANTIYA katılan Gençağa Meriç'e Ersun Yanal ile olan mevcut durum hakkında soru yöneltildi. Meriç "Ersun Hoca, başkan ile başbaşa görüşecek. Bir sıkıntı çıkacağını tahmin etmiyorum. Ersun Hoca'nın anormal bir talebi yok. Tazminat gibi bir talebi de yok. Sadece başkanımızla görüşmek istedi. Bu iş kısa sürede çözülür" ifadelerini kullandı.