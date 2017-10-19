Trabzon'a güneş açtı
Yönetici Ali Rıza Egemen, Çalımbay ile kulübe bahar geleceğini ifade etti
KARADENİZ Fırtınası'nın teknik direktör Rıza Çalımbay'ı tanıttığı basın toplantısına yönetici Ali Rıza Egemen'in sözleri damga vurdu. Tecrübeli idareci, takımın bir süredir iyi sonuçlar alamadığını, değişimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Egemen, Trabzonspor'un Rıza Çalımbay yönetiminde önemli işler başaracağına inandıklarını kaydetti. İşte Ali Rıza Egemen'in Çalımbay hakkındaki sözleri: "Yaklaşık 1 aydır, Trabzon'da hava durumu malum. Çok yağmurlu. Bu sabah uyandığımda gerçekten güneş açmış, çok güzel bir Trabzon baharı gördüm. Rıza Hocamızla birlikte kulüpte de yeni bir bahar açacağına inanıyorum. Kendisi mütevazi biri ancak aynı zamanda inatçı ve hırslı bir yapısı var. Trabzonspor'a çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz"
TAZMİNAT MADDESi YOK
TOPLANTIYA katılan Gençağa Meriç'e Ersun Yanal ile olan mevcut durum hakkında soru yöneltildi. Meriç "Ersun Hoca, başkan ile başbaşa görüşecek. Bir sıkıntı çıkacağını tahmin etmiyorum. Ersun Hoca'nın anormal bir talebi yok. Tazminat gibi bir talebi de yok. Sadece başkanımızla görüşmek istedi. Bu iş kısa sürede çözülür" ifadelerini kullandı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:40
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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