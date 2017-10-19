Haydi! Biraz çabuk
Rıza Çalımbay, imzayı attıktan sonra ilk idmanına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı dar alanda paslaşma sırasında oyuncularını sık sık “Haydi! Biraz daha çabuk. Tek pas” diye uyardı
TEMASLI OYUN İSTİYOR
BORDO-mavi lileri n hocası Rıza Çalımbay'ın savunmadaki soruna da daha ilk mesaisinde el attığı gözlendi. Tecrübeli çalıştırıcı, Antalyaspor dönemindeki gibi top rakipteyken öğrencilerinden temaslı şekilde oynamalarını istedi. Çalımbay, topu rakipten ne kadar kısa sürede geri kazanırlarsa atak sürekliliği sağlayabileceklerini söyledi.
İlk transfer stopere
RIZA Çalımbay'a basın toplantısında transfer konusu yöneltildi. Tecrübeli hoca devre arasında 1-2 transfer yapabileceklerini söyledi. Çalımbay'ın basın toplantısında yüzeysel geçtiği transfere büyük önem verdiği kaydedildi. 54 yaşındaki hocanın stoper sorununu mutlaka çözmeleri gerektiğini yönetime ilettiği öğrenildi. Çalımbay'ın yönetime "Mutlaka stoper almalıyız. Buraya takviye şart" dediği belirtildi.
Taşçı devreyi bekliyor
DEVLER Ligi'nde Spartak Moskova'nın Sevilla'yı 5-1 yenmesi geceye damga vurmuştu. Rus ekibinde forma giyen Serdar Taşçı maç sonrası yaptığı açıklamada kulübünün yaptığı sözleşme uzatma teklifini kabul etmediğini bir kez daha tekrarladı. Serdar Taşçı "Neler olacak bilmiyorum. Kış transfer döneminde her şey netleşir" dedi. Tecrübeli stoper uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde.
Rıza Çalımbay idman öncesi yardımcılarıyla birlikte poz verdi. Sert geçen antrenmanda Hubocan'ın burnu kanadı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:45
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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