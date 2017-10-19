 Haydi! Biraz çabuk – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Haydi! Biraz çabuk

    Haydi! Biraz çabuk

    Rıza Çalımbay, imzayı attıktan sonra ilk idmanına çıktı. Deneyimli çalıştırıcı dar alanda paslaşma sırasında oyuncularını sık sık “Haydi! Biraz daha çabuk. Tek pas” diye uyardı

    TRABZONSPOR'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay işi ilk günden sıkı tutmaya başladı. 54 yaşındaki çalıştırıcı imzasının ardından, futbolcularla tek tek tanıştı. Sonrasında onlarla kısa bir görüşme yaptığı öğrenildi. Eşofmanlarını giyen Çalımbay ilk antrenmanında isteklerini öğrencilerine net şekilde aktardı. Özellikle dar alandaki pas çalışmasında tesislerden Çalımbay'ın sesi yükseldi. Başarılı hoca, küçük üçgenler kurarak pas antrenmanı yapan futbolcularının yavaş ve tekte oynamaması üzerine uyarılarda bulundu. İdmanda sık sık Çalımbay'ın "Haydi! Biraz çabuk. Tek pas. Durmasın top" demesi dikkat çekti.

    TEMASLI OYUN İSTİYOR
    BORDO-mavi lileri n hocası Rıza Çalımbay'ın savunmadaki soruna da daha ilk mesaisinde el attığı gözlendi. Tecrübeli çalıştırıcı, Antalyaspor dönemindeki gibi top rakipteyken öğrencilerinden temaslı şekilde oynamalarını istedi. Çalımbay, topu rakipten ne kadar kısa sürede geri kazanırlarsa atak sürekliliği sağlayabileceklerini söyledi.

    İlk transfer stopere
    RIZA Çalımbay'a basın toplantısında transfer konusu yöneltildi. Tecrübeli hoca devre arasında 1-2 transfer yapabileceklerini söyledi. Çalımbay'ın basın toplantısında yüzeysel geçtiği transfere büyük önem verdiği kaydedildi. 54 yaşındaki hocanın stoper sorununu mutlaka çözmeleri gerektiğini yönetime ilettiği öğrenildi. Çalımbay'ın yönetime "Mutlaka stoper almalıyız. Buraya takviye şart" dediği belirtildi.

    Taşçı devreyi bekliyor
    DEVLER Ligi'nde Spartak Moskova'nın Sevilla'yı 5-1 yenmesi geceye damga vurmuştu. Rus ekibinde forma giyen Serdar Taşçı maç sonrası yaptığı açıklamada kulübünün yaptığı sözleşme uzatma teklifini kabul etmediğini bir kez daha tekrarladı. Serdar Taşçı "Neler olacak bilmiyorum. Kış transfer döneminde her şey netleşir" dedi. Tecrübeli stoper uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde.

    Rıza Çalımbay idman öncesi yardımcılarıyla birlikte poz verdi. Sert geçen antrenmanda Hubocan'ın burnu kanadı.

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:45
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