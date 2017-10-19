Haydi! Biraz çabuk

yeni teknik direktörüişi ilk günden sıkı tutmaya başladı. 54 yaşındaki çalıştırıcı imzasının ardından, futbolcularla tek tek tanıştı. Sonrasında onlarla kısa bir görüşme yaptığı öğrenildi. Eşofmanlarını giyen Çalımbay ilk antrenmanında isteklerini öğrencilerine net şekilde aktardı. Özellikle dar alandaki pas çalışmasında tesislerden Çalımbay'ın sesi yükseldi. Başarılı hoca, küçük üçgenler kurarak pas antrenmanı yapan futbolcularının yavaş ve tekte oynamaması üzerine uyarılarda bulundu. İdmanda sık sık Çalımbay'ın "" demesi dikkat çekti.hocası Rıza Çalımbay'ın savunmadaki soruna da daha ilk mesaisinde el attığı gözlendi. Tecrübeli çalıştırıcı,dönemindeki gibi top rakipteyken öğrencilerinden temaslı şekilde oynamalarını istedi., topu rakipten ne kadar kısa sürede geri kazanırlarsa atak sürekliliği sağlayabileceklerini söyledi.RIZA Çalımbay'a basın toplantısında transfer konusu yöneltildi. Tecrübeli hoca devre arasında 1-2 transfer yapabileceklerini söyledi. Çalımbay'ın basın toplantısında yüzeysel geçtiği transfere büyük önem verdiği kaydedildi. 54 yaşındaki hocanın stoper sorununu mutlaka çözmeleri gerektiğini yönetime ilettiği öğrenildi. Çalımbay'ın yönetime "Mutlaka stoper almalıyız. Buraya takviye şart" dediği belirtildi.DEVLER Ligi'nde Spartak Moskova'nın Sevilla'yı 5-1 yenmesi geceye damga vurmuştu. Rus ekibinde forma giyen Serdar Taşçı maç sonrası yaptığı açıklamada kulübünün yaptığı sözleşme uzatma teklifini kabul etmediğini bir kez daha tekrarladı. Serdar Taşçı "Neler olacak bilmiyorum. Kış transfer döneminde her şey netleşir" dedi. Tecrübeli stoper uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde.Rıza Çalımbay idman öncesi yardımcılarıyla birlikte poz verdi. Sert geçen antrenmanda Hubocan'ın burnu kanadı.