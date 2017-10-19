 Cafer işi tamam – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Cafer işi tamam

    Cafer işi tamam
    TRABZONSPOR, 17 yaşındaki genç yeteneği Cafer Tosun'un sözleşmesini bir türlü uzatamıyordu. Hatta başkan Muharrem Usta "Araya menajer sokuyorlar. Trabzonspor onun menajerini bekliyor" diyerek sitem etmişti. Genç yıldız adayıyla anlaşma sağlandı. Cafer'in 3 yıllık sözleşme imzalayacağı, ardından A Takımla idmana çıkabileceği kaydedildi.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:45
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