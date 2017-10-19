 Bakan usta yurt dışında – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Bakan usta yurt dışında

    Bakan usta yurt dışında
    TRABZONSPOR Başkanı Muharrem Usta'nın neden Rıza Çalımbay'ın basın toplantısında yer almadığı konusu da deneyimli hocaya soruldu. Çalımbay "Başkanımızla 02.00'ye kadar konuştuk. Özel işleri için yurt dışında. Döndükten sonra kendisiyle yüz yüze de görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:47
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