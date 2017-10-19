Bakan usta yurt dışında

TRABZONSPOR Başkanı Muharrem Usta'nın neden Rıza Çalımbay'ın basın toplantısında yer almadığı konusu da deneyimli hocaya soruldu. Çalımbay "Başkanımızla 02.00'ye kadar konuştuk. Özel işleri için yurt dışında. Döndükten sonra kendisiyle yüz yüze de görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.