 Aksoy bıraktı – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Aksoy bıraktı

    Aksoy bıraktı
    Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapan yönetici Emre Aksoy istifasını açıkladı. Aksoy yaptığı açıklamada takımın başına Rıza Çalımbay'ın getirilmesinin yönetimin ortak kararı olmaması gerekçesiyle istifa ettiğini bildirdi. Aksoy, "Çalımbay tek aday mıdır? Trabzon şehrinin yetiştirdiği değerlerden biri gelmeliydi" dedi.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:46
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