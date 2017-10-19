Aksoy bıraktı

Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapan yönetici Emre Aksoy istifasını açıkladı. Aksoy yaptığı açıklamada takımın başına Rıza Çalımbay'ın getirilmesinin yönetimin ortak kararı olmaması gerekçesiyle istifa ettiğini bildirdi. Aksoy, "Çalımbay tek aday mıdır? Trabzon şehrinin yetiştirdiği değerlerden biri gelmeliydi" dedi.